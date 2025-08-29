Телевизор ​​Huawei Mate TV получил процессор от смартфона Mate 70 RS Ultimate

По словам источника, это первый случай, когда смартфонный процессор такого уровня применяется в смарт-ТВ. Что это значит для пользователей? Mate TV должен работать заметно быстрее: запуск приложений станет плавным, игры будут идти без тормозов, а просмотр фильмов и сериалов — комфортнее. При этом телевизору из-за размеров не грозят проблемы с перегревом или разрядкой батареи, которые обычно ограничивают смартфоны.

Кроме основного процессора, Mate TV получил новый чип обработки изображения Honghu Vivid. Он отвечает за качество картинки: улучшает цветопередачу, яркость и детализацию изображения.

Другие характеристики телевизора пока не раскрыты.