Телевизор ​​Huawei Mate TV получил процессор от смартфона Mate 70 RS Ultimate

Опубликовано 29 августа 2025, 21:451 мин.
Телевизор Huawei Mate TV получил процессор от смартфона Mate 70 RS UltimateЭто не делает его плохим
До официального выхода Huawei Mate TV в сеть попала разборка устройства, которая раскрыла его главный секрет. По данным инсайдера, в новом смарт-ТВ используется тот же процессор, что и в смартфоне Mate 70 RS Ultimate — мощный Kirin 9020 5G (без модуля связи, правда).
По словам источника, это первый случай, когда смартфонный процессор такого уровня применяется в смарт-ТВ. Что это значит для пользователей? Mate TV должен работать заметно быстрее: запуск приложений станет плавным, игры будут идти без тормозов, а просмотр фильмов и сериалов — комфортнее. При этом телевизору из-за размеров не грозят проблемы с перегревом или разрядкой батареи, которые обычно ограничивают смартфоны.
Кроме основного процессора, Mate TV получил новый чип обработки изображения Honghu Vivid. Он отвечает за качество картинки: улучшает цветопередачу, яркость и детализацию изображения.
Другие характеристики телевизора пока не раскрыты.