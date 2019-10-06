Телевизор OnePlus оказался не только дорогим, но и некачественным

Две версии телевизора различаются только ценой и акустической системой. В руки к экспертам попала модель TV 55 Q1 Pro с саундбаром. Экран у неё 55-дюймовый, разрешение 4K, мощность звуковой системы — 50 Вт. Работает телевизор под управлением Android TV.

Во-первых, у обзорщиков возникли вопросы к отсутствующей подставке для телевизора. Он достаточно тяжёлый, и без подставки его использовать ненадёжно. Во-вторых, самый первый OnePlus TV, который получили журналисты GSMArena, сломался. Саундбар устройства просто застрял в выдвинутом положении. Телевизор пришлось менять.

Пульт обзорщикам тоже не понравился: кнопок мало, а функций — много. Поэтому управление получается достаточно специфическим.

Что касается качества картинки, то претензии у журналистов GSMArena появились к режиму HDR. По их мнению, он не сильно-то отличается от SDR. Также есть проблемы с режимом Dolby Vision — в нём периодически возникает непрошеный эффект размытия. Углы обзора оказались так себе, равномерность подсветки тоже.

Без плюсов, конечно, не обошлось. Эксперты сообщили, что качество картинки в обычном режиме отличное, звуковая система и фирменное программное обеспечение тоже хороши. Но, возможно, не за такие деньги.