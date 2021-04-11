Телевизоры
Сегодня в 12:51
Телевизорам со сворачивающимися экранами предсказали плохой спрос
Они слишком дорогие
Недавно LG выпустила на рынок первый телевизор со сворачивающимся экраном LG Signature 65RX. Он стоит больших денег, и потому не является массовым продуктом. Аналитики Omdia попытались предсказать будущее подобных телевизоров.
По мнению специалистов, в 2022 году будет поставлено всего примерно 3000 телевизоров с гибкими экранами. В 2024 году это количество должно вырасти до 74 тысяч единиц. В 2027 году число вырастет до 672 тысяч.
То есть аналитики считают, что «раскачка» у нового вида устройств будет долгой. В ближайшие годы широкого распространения телевизоров-рулонов ждать не стоит. В первую очередь это будет обусловлено высокой ценой моделей.
Напомним, LG Signature 65RX оценён в Южной Корее в $87 000. В Европе телевизор предлагают по более высокой цене.