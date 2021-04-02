Телевизоры LG получили специальную российскую прошивку

Компания LG начала распространение прошивки на все свои смарт-ТВ 2021 модельного года. После установки обновления владельцы телевизоров увидят 11 российских приложений — поисковик Яндекса, «Кинопоиск», Wink («Ростелеком»), ivi, «Первый», Оkkо, Morе.tv, Premier, «Смотрим», НТВ и Start.

В LG сообщили, что удалить эти программы можно. Пользователь также сможет установить любые другие приложения из штатного магазина LG Store.

Кроме того, прошивка принесёт новый дизайн интерфейса и станет работать быстрее. В браузере webOS теперь по умолчанию используется поисковик Яндекса.