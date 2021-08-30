Телевизоры подешевеют до конца года

Телевизоры
Сегодня в 16:39
Телевизоры подешевеют до конца годаДо этого цены росли
Цены на телевизоры растут с начала 2021 года из-за дефицита ЖК-панелей в мире. Однако у аналитиков есть хорошая новость: во втором полугодии 2021 года рост сменится на падение. Всё благодаря увеличению конкуренции среди производителей телевизоров.
Об этом сообщают специалисты из компании Omdia. По их прогнозу, цены на ЖК-телевизоры начнут снижаться в третьем квартале 2021 года. Это будет длиться в течение всего второго полугодия. Особенно заметным снижение цен должно стать в последнем квартале 2021 года.
Ранее стало известно, что продажи телевизоров в России в первой половине года упали на 11%. Эксперты объяснили это стабилизацией спроса. «Каждый год рост не может продолжаться», — подытожили они.