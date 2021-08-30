Телевизоры
Сегодня в 16:39

Телевизоры подешевеют до конца года

До этого цены росли
Цены на телевизоры растут с начала 2021 года из-за дефицита ЖК-панелей в мире. Однако у аналитиков есть хорошая новость: во втором полугодии 2021 года рост сменится на падение. Всё благодаря увеличению конкуренции среди производителей телевизоров.
Телевизоры подешевеют до конца года

Об этом сообщают специалисты из компании Omdia. По их прогнозу, цены на ЖК-телевизоры начнут снижаться в третьем квартале 2021 года. Это будет длиться в течение всего второго полугодия. Особенно заметным снижение цен должно стать в последнем квартале 2021 года.

Ранее стало известно, что продажи телевизоров в России в первой половине года упали на 11%. Эксперты объяснили это стабилизацией спроса. «Каждый год рост не может продолжаться», — подытожили они.