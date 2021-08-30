Телевизоры подешевеют до конца года

Об этом сообщают специалисты из компании Omdia. По их прогнозу, цены на ЖК-телевизоры начнут снижаться в третьем квартале 2021 года. Это будет длиться в течение всего второго полугодия. Особенно заметным снижение цен должно стать в последнем квартале 2021 года.

Ранее стало известно, что продажи телевизоров в России в первой половине года упали на 11%. Эксперты объяснили это стабилизацией спроса. «Каждый год рост не может продолжаться», — подытожили они.