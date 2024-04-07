Телевизоры Roku будут показывать рекламу, даже если к ним подключен Xbox

В то время как телевизоры Roku в настоящее время отображают рекламу на своих домашних экранах и некоторых каналах, контент, просматриваемый через внешние устройства, такие как игровые приставки или плееры, остается без рекламы. Этот патент намекает на систему, которая может изменить ситуацию.

В патенте описывается технология, которая обнаруживает паузы в контенте, подключенном по HDMI. Она ищет статичные изображения, тишину, значки паузы или даже сигналы паузы от пультов дистанционного управления. После обнаружения паузы система анализирует изображение и отправляет данные о нем в рекламную сеть. Эти данные могут быть использованы для показа «релевантной рекламы» поверх приостановленного контента.

Правда, патенты не гарантируют реализацию. Но это всё равно не самый лучший «звоночек».