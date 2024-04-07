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Телевизоры
Опубликовано 07 апреля 2024, 06:00
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Телевизоры Roku будут показывать рекламу, даже если к ним подключен Xbox

Патент намекает на рекламу через HDMI
Телевизоры Roku известны своей рекламой, но, возможно, сфера ее применения выйдет за рамки ПО компании. Недавно обнаруженный патент указывает на то, что Roku изучает способы вставки рекламы в контент, транслируемый через HDMI-соединения.
Телевизоры Roku будут показывать рекламу, даже если к ним подключен Xbox
© Ferra

В то время как телевизоры Roku в настоящее время отображают рекламу на своих домашних экранах и некоторых каналах, контент, просматриваемый через внешние устройства, такие как игровые приставки или плееры, остается без рекламы. Этот патент намекает на систему, которая может изменить ситуацию.

В патенте описывается технология, которая обнаруживает паузы в контенте, подключенном по HDMI. Она ищет статичные изображения, тишину, значки паузы или даже сигналы паузы от пультов дистанционного управления. После обнаружения паузы система анализирует изображение и отправляет данные о нем в рекламную сеть. Эти данные могут быть использованы для показа «релевантной рекламы» поверх приостановленного контента.

Правда, патенты не гарантируют реализацию. Но это всё равно не самый лучший «звоночек».

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#телевизор
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#реклама
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#патент