Телевизоры Sony перейдут под контроль китайской TCL

В рамках партнёрства телевизоры будут выпускаться под брендами Sony и Bravia, но с использованием технологий TCL. Sony, в свою очередь, внесёт свой опыт в «области качества изображения и звука», а также «управления цепочками поставок». TCL обеспечит производство, глобальное присутствие и более низкие затраты.

Sony, как пишут СМИ, десятилетиями ассоциировалась с качественными телевизорами. Поэтому новость оказалась неожиданной. Вот только рынок ТВ сегодня отличается жёсткой конкуренцией, от того и прибыль стала ниже. Sony также сталкивается с трудностями и в смартфонном бизнесе.