Телевизоры Sony перейдут под контроль китайской TCL

Опубликовано 21 января 2026, 20:191 мин.
Телевизоры Sony перейдут под контроль китайской TCLПередаёт контроль над телевизорами Bravia
Sony объявила о «стратегическом партнёрстве» с китайской TCL, в рамках которого контроль над бизнесом телевизоров Bravia перейдёт к TCL. Японская компания продаст 51% своего подразделения. Новое совместное предприятие планируется запустить в апреле 2027 года.
© Sony
В рамках партнёрства телевизоры будут выпускаться под брендами Sony и Bravia, но с использованием технологий TCL. Sony, в свою очередь, внесёт свой опыт в «области качества изображения и звука», а также «управления цепочками поставок». TCL обеспечит производство, глобальное присутствие и более низкие затраты.
Sony, как пишут СМИ, десятилетиями ассоциировалась с качественными телевизорами. Поэтому новость оказалась неожиданной. Вот только рынок ТВ сегодня отличается жёсткой конкуренцией, от того и прибыль стала ниже. Sony также сталкивается с трудностями и в смартфонном бизнесе.