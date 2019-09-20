Телевизоры стали единственной дешевеющей техникой в России

Об этом заявили представители «М. Видео – Эльдорадо». Данную тенденцию подтверждают и другие торговые сети. Так, в первом полугодии 2019 в России средняя цена купленного в «М. Видео – Эльдорадо» телевизора уменьшилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. По подсчётам другой компании — GfK, в последние шесть месяцев средняя цена телевизора составила 23,2 тысячи рублей. Что на 2,5% меньше, чем годом ранее.

Что касается «умных» телевизоров, то они в «М. Видео – Эльдорадо» подешевели за год ещё больше — на 6,5%. Теперь средняя стоимость смарт-устройства составляет 32,8 тысячи рублей.

Снижение цены представители ритейлера объяснили так: цикл обновления телевизора достаточно длинный, поэтому производители могут позволить себе снижать стоимость производства. Например, ТВ с разрешением 4K останутся актуальными ещё несколько лет. Смартфоны и ноутбуки же обновляются чаще, средняя цена растёт из-за интереса покупателей к технически более совершенным устройствам.