Телевизоры станут дешевле? Цена производства OLED-дисплеев упадёт почти в два раза

При этом значительного падения цен они ожидают уже в 2024 году. А это уже хорошая новость для нас с вами, т.е. обычных пользователей. Ведь это приведёт к тому, что даже премиальные модели телевизоров станут гораздо доступнее.

Данный прогноз поддерживается и другими экспертами, такими как FlatPanelsHD. Ожидается, что в 2023 году издержки на 55-дюймовые OLED-панели сократятся на 20%, а через год это снижение достигнет 40%.

И их словам находятся первые подтверждения. Например, LG Display, которая производит OLED-панели, поставляемые многим популярным брендам (таким как Sony, Panasonic, Philips), уже начала снижать издержки на производство данного типа панелей.