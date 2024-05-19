Thunderbird представила «безрамочные» 4K-телевизоры до 85 дюймов

Thunderbird представила «безрамочные» 4K-телевизоры до 85 дюймовОт $640
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55- и 65-дюймовые модели Bluebird имеют ультратонкий профиль 27,9 мм и почти безрамочную переднюю сторону. Thunderbird интегрировала скрытую проводку, чтобы устранить беспорядок с кабелями и сохранить «чистый внешний вид». Телевизоры обрамлены магнитными рамками из авиационного алюминиевого сплава, предлагаемыми в трех цветах.
В плане производительности телевизоры серии Bluebird оснащены 4K-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, поддерживающим динамическое ускорение до 240 Гц. Телевизоры также обеспечивают 93% охват цветовой гаммы DCI-P3 и точность цветопередачи ΔE≤0,99.
Телевизоры Bluebird работают на 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Они оснащены двумя встроенными динамиками мощностью 10 Вт.
Работающие под управлением Android 11.0, телевизоры серии Bluebird поддерживают Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, а также такие варианты подключения, как HDMI 2.1, USB 3.0 и USB 2.0.