Thunderbird представила «безрамочные» 4K-телевизоры до 85 дюймов

55- и 65-дюймовые модели Bluebird имеют ультратонкий профиль 27,9 мм и почти безрамочную переднюю сторону. Thunderbird интегрировала скрытую проводку, чтобы устранить беспорядок с кабелями и сохранить «чистый внешний вид». Телевизоры обрамлены магнитными рамками из авиационного алюминиевого сплава, предлагаемыми в трех цветах.

В плане производительности телевизоры серии Bluebird оснащены 4K-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, поддерживающим динамическое ускорение до 240 Гц. Телевизоры также обеспечивают 93% охват цветовой гаммы DCI-P3 и точность цветопередачи ΔE≤0,99.