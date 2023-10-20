Ток-шоу на Apple TV Plus закрылось из-за дискуссий на тему Китая и ИИ

Компания обратилась к Стюарту и его команде, заявив о необходимости согласования с ней взглядов на темы шоу. Когда Стюарт и его команда не подчинились, Apple решила отменить передачу. Причины возражения Apple против обсуждения вопросов ИИ и Китая в отчете не раскрываются.

Однако отмечается, что критический подход к шоу сыграл значительную роль в его успехе для Apple TV Plus, а также то, что Apple необходимо поддерживать хорошие отношения с Китаем, поскольку этот рынок является одним из важнейших, что могло стать одним из факторов принятия решения об отмене шоу.

Apple пока никак не прокомментировала отмену шоу.