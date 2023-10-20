Ток-шоу на Apple TV Plus закрылось из-за дискуссий на тему Китая и ИИ

Ток-шоу на Apple TV Plus закрылось из-за дискуссий на тему Китая и ИИИ внутренних разногласий
Программа Apple TV Plus «The Problem With Jon Stewart» прекращает свое существование после того, как ее ведущий и Apple, как сообщается, разошлись из-за «творческих разногласий». Причиной такого решения стали опасения по поводу планируемых гостей шоу и обсуждения таких тем, как искусственный интеллект и Китай.
Компания обратилась к Стюарту и его команде, заявив о необходимости согласования с ней взглядов на темы шоу. Когда Стюарт и его команда не подчинились, Apple решила отменить передачу. Причины возражения Apple против обсуждения вопросов ИИ и Китая в отчете не раскрываются.
Однако отмечается, что критический подход к шоу сыграл значительную роль в его успехе для Apple TV Plus, а также то, что Apple необходимо поддерживать хорошие отношения с Китаем, поскольку этот рынок является одним из важнейших, что могло стать одним из факторов принятия решения об отмене шоу.
Apple пока никак не прокомментировала отмену шоу.