У Apple TV+ начались проблемы с качеством: хиты увядают на фоне волны контента

Ранее Apple TV+ стремилась к выбору исключительных шоу, заслужив сравнения с HBO. Эта стратегия получила признание критиков, а за фильм CODA Apple даже получила премию «Оскар».

Однако Кристоффел утверждает, что недавний сдвиг в сторону количества, а не качества, подмочил репутацию платформы. Он отмечает начало 2022 года как золотой век, когда такие сериалы, как Severance, Pachinko и Slow Horses, получали высокие оценки на Metacritic. Хотя Apple по-прежнему выпускает хиты, «промахи», похоже, случаются все чаще, часто несмотря на значительные маркетинговые усилия.

Глядя на такие релизы 2024 года, как Palm Royale и Franklin, Кристоффел отмечает разительный контраст. Эти крупнобюджетные шоу со звездным составом, активно продвигаемые Apple, получили не самые лучшие отзывы критиков.