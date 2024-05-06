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Телевизоры
Опубликовано 06 мая 2024, 03:45
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У Apple TV+ начались проблемы с качеством: хиты увядают на фоне волны контента

А как считаете вы?
Apple TV+, которую когда-то хвалили за высококачественный контент, похоже, переживает кризис. Редактор 9to5Mac Райан Кристоффел утверждает, что последние предложения платформы не дотягивают до планки, установленной такими успешными ранее проектами, как Ted Lasso и Severance.
У Apple TV+ начались проблемы с качеством: хиты увядают на фоне волны контента
© Ferra

Ранее Apple TV+ стремилась к выбору исключительных шоу, заслужив сравнения с HBO. Эта стратегия получила признание критиков, а за фильм CODA Apple даже получила премию «Оскар».

Однако Кристоффел утверждает, что недавний сдвиг в сторону количества, а не качества, подмочил репутацию платформы. Он отмечает начало 2022 года как золотой век, когда такие сериалы, как Severance, Pachinko и Slow Horses, получали высокие оценки на Metacritic. Хотя Apple по-прежнему выпускает хиты, «промахи», похоже, случаются все чаще, часто несмотря на значительные маркетинговые усилия.

Глядя на такие релизы 2024 года, как Palm Royale и Franklin, Кристоффел отмечает разительный контраст. Эти крупнобюджетные шоу со звездным составом, активно продвигаемые Apple, получили не самые лучшие отзывы критиков.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#APPLE TV
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#критика