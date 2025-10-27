У Dreame вышла серия 4K Mini LED телевизоров с поддержкой Dolby Atmos

Телевизоры оснащены 4K Mini LED панелями с технологией QLED, поддерживают цветовой охват 98% DCI-P3 и максимальную яркость до 2800 нит у 100-дюймовой версии. Контрастность достигает 20 000:1, частота обновления — до 150 Гц, а время отклика — 5,3 мс. Есть поддержка HDMI 2.1, включая функции VRR и ALLM.

Внутри установлен четырёхъядерный процессор ARM Cortex-A73, 4 ГБ ОЗУ и до 128 ГБ памяти. Работают телевизоры на Android-платформе с фирменным интерфейсом Dreame.

Аудиосистема Dreame Master Acoustic с мощностью до 91 Вт и поддержкой Dolby Atmos..

Телевизоры уже доступны в Китае.