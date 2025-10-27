У Dreame вышла серия 4K Mini LED телевизоров с поддержкой Dolby Atmos

Опубликовано 27 октября 2025, 14:151 мин.
У Dreame вышла серия 4K Mini LED телевизоров с поддержкой Dolby AtmosV3000 Aura
Dreame представила серию телевизоров V3000 Aura 4K Mini LED. Линейка включает модели с диагоналями 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов, а цены начинаются от 3999 юаней (около 44 700 рублей).
© Dreame
Телевизоры оснащены 4K Mini LED панелями с технологией QLED, поддерживают цветовой охват 98% DCI-P3 и максимальную яркость до 2800 нит у 100-дюймовой версии. Контрастность достигает 20 000:1, частота обновления — до 150 Гц, а время отклика — 5,3 мс. Есть поддержка HDMI 2.1, включая функции VRR и ALLM.
Внутри установлен четырёхъядерный процессор ARM Cortex-A73, 4 ГБ ОЗУ и до 128 ГБ памяти. Работают телевизоры на Android-платформе с фирменным интерфейсом Dreame.
Аудиосистема Dreame Master Acoustic с мощностью до 91 Вт и поддержкой Dolby Atmos..
Телевизоры уже доступны в Китае.