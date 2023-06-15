У нас вообще-то санкции: телевизоры в России подешевели до 50%

Снижение цен коснулось в первую очередь телевизоров с диагональю экрана от 55 до 65 дюймов. По словам издания, цены на некоторые модели значительно снизились - от 20% до 50%. Снижение цен можно объяснить переизбытком предложения на рынке в этом году.

Российские бренды, продвигаемые на крупных торговых площадках и в розничной торговле, также сыграли свою роль в снижении цен, заявляет Министерство промышленности и торговли.

Кроме того, снижению цен способствовала растущая популярность более доступных китайских брендов, таких как Xiaomi, Haier, TCL и Hisense. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку летом спрос на телевизоры обычно снижается, а продавать их надо, они крупногабаритные.