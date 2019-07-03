«Умные» телевизоры массово заменят обычные в ближайшие три года в России

Ассоциация развития интерактивной рекламы IAB Russia изучила положение на российском рынке Сonnected TV, то есть телевизоров с возможностью подключения к интернету. Причём подключение может быть реализовано различными способами: и через сам смарт-телевизор, и через TV-приставку, и через игровую консоль.

В 2018 году число россиян, пользующихся Сonnected TV составило 17,3 миллиона человек (это 12% от всего населения). Рынок продолжает стремительно расти, по заверениям специалистов. Они уверены, что через 3-4 года Сonnected TV станет основной телевизионной платформой в России.

Рост рынка привлекает всё больше рекламодателей. За прошлый год общее число рекламных показов на Сonnected TV увеличилось на 170%.