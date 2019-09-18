«Умные» телевизоры уличили в сливе личных данных пользователей

Об этом рассказывает издание The Financial Times, ссылаясь на исследование учёных из Северо-Восточного университета США и Имперского колледжа Лондона. Исследователи выяснили, что некоторые «умные» телевизоры от Samsung и LG и медиаплееры Roku и Amazon FireTV отправляют третьим лицам информацию о своём местоположении, времени работы, а также IP-адреса владельцев. В итоге, данные получает даже Netflix. и совершенно неважно, если человек этим сервисом не пользуется.

В результате, сторонние компании узнают, сколько времени человек пользуется телевизором и где проживает. Эксперты считают, что при помощи этих сведений можно легко выяснить, когда именно человек бывает дома.

Интересно, что представители Google, Netflix и Facebook подтвердили получение данных от «умных» устройств. Но, по их мнению, владельцам переживать не о чем. Netflix, например, уверяет, что использует информацию только для проверки того, как выглядит приложение сервиса на экране.