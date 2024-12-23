Умные телевизоры Яндекса стали активнее «захватывать» хакеры в ботнеты

Затронутые устройства в основном находятся в России, Китае, Индии, Беларуси, Бразилии и Украине. Ботнет способен осуществлять мошенничество с рекламой, распространять дезинформацию и использовать зараженные устройства в качестве прокси-серверов для преступной деятельности. Он также может загружать дополнительные вирусы, увеличивая риски для пользователей, пишут исследователи.

В Германии Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) заблокировало связь между 30 000 зараженных устройств и сервером C2, однако за пределами страны эта операция не оказала существенного влияния.