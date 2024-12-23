Умные телевизоры Яндекса стали активнее «захватывать» хакеры в ботнеты

Опубликовано 23 декабря 2024, 14:151 мин.
Умные телевизоры Яндекса стали активнее «захватывать» хакеры в ботнетыБотнет BadBox заразил 190 000 Android-устройств по всему миру
Новый отчет показывает, что более 190 000 Android-устройств, включая умные телевизоры Яндекса и смартфоны Hisense, были заражены ботнетом BadBox. Исследователи из Bitsight обнаружили инфраструктуру ботнета, которая показывает, что более 160 000 устройств ежедневно активно общаются с командно-контрольным (C2) сервером.
Затронутые устройства в основном находятся в России, Китае, Индии, Беларуси, Бразилии и Украине. Ботнет способен осуществлять мошенничество с рекламой, распространять дезинформацию и использовать зараженные устройства в качестве прокси-серверов для преступной деятельности. Он также может загружать дополнительные вирусы, увеличивая риски для пользователей, пишут исследователи.
В Германии Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) заблокировало связь между 30 000 зараженных устройств и сервером C2, однако за пределами страны эта операция не оказала существенного влияния.