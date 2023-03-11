В Android для телевизоров появилась реклама физических товаров. Даже автомобилей

Всё, как на телевидении

Реклама на Android TV всегда была умеренно скромной по сравнению с другими платформами Smart TV. Рекламировались исключительно телешоу и фильмы. Но теперь в Android TV появились объявления, продвигающие физические продукты, в том числе автомобили Audi.