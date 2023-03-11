В Android для телевизоров появилась реклама физических товаров. Даже автомобилей

18:52, 11 марта 2023
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В Android для телевизоров появилась реклама физических товаров. Даже автомобилейВсё, как на телевидении
Реклама на Android TV всегда была умеренно скромной по сравнению с другими платформами Smart TV. Рекламировались исключительно телешоу и фильмы. Но теперь в Android TV появились объявления, продвигающие физические продукты, в том числе автомобили Audi.
Фото: Unsplash
Один из пользователей Reddit (предположительно из Германии) заметил рекламу электромобиля Audi на телевизоре Nvidia Shield с Android TV.
Вот так она выглядела:
9to5google
Пока в других странах такого не замечали. Но не исключено, что Google продолжит продвигать такую рекламу и дальше.