Телевизоры
18:52, 11 марта 2023
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В Android для телевизоров появилась реклама физических товаров. Даже автомобилей

Всё, как на телевидении

Реклама на Android TV всегда была умеренно скромной по сравнению с другими платформами Smart TV. Рекламировались исключительно телешоу и фильмы. Но теперь в Android TV появились объявления, продвигающие физические продукты, в том числе автомобили Audi.

В Android для телевизоров появилась реклама физических товаров. Даже автомобилей

Фото: Unsplash

Один из пользователей Reddit (предположительно из Германии) заметил рекламу электромобиля Audi на телевизоре Nvidia Shield с Android TV.

Вот так она выглядела:

В Android для телевизоров появилась реклама физических товаров. Даже автомобилей

9to5google

Пока в других странах такого не замечали. Но не исключено, что Google продолжит продвигать такую рекламу и дальше.

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