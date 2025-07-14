В Индии решили «превратить» каждый телевизор в компьютер

Приставка поставляется бесплатно вместе с домашним интернетом или продаётся отдельно за 5 499 рупий (около 64 долларов). Сейчас сервис доступен в бесплатном тестовом режиме по приглашениям. Чтобы пользоваться виртуальным ПК, достаточно подключить к телевизору клавиатуру и мышь.

Сейчас у JioPC есть ограничения: не поддерживаются камеры и принтеры, а офисные программы Microsoft доступны только через браузер. В комплекте установлен зато бесплатный LibreOffice.

Эксперты считают, что у проекта большой потенциал. В Индии около 70% семей имеют телевизор, но лишь 15% — компьютер.