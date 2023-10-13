В подарок к дешевому телевизору Xiaomi TV Mini LED дадут Xiaomi Mi Band 8 Pro

В период предпродажи 65-дюймовый Xiaomi TV S Pro можно будет приобрести за $590, а 75-дюймовая версия обойдется в $820. В качестве бонуса первые покупатели любого телевизора получат фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 8 Pro, хотя срок действия этого рекламного предложения пока не уточняется.

Анонсированные телевизоры оснащены 4K-экраном, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флэш-памяти, Wi-Fi 6, двумя портами HDMI 2.1 и пультом с поддержкой NFC. Xiaomi стремится обеспечить высокое качество просмотра с помощью своих новейших телевизоров, пополняя растущий ассортимент технологических продуктов бренда.