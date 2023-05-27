В приставках для телевизоров обнаружили опасный вирус: Google рассказала, как быть в безопасности

В приставках для телевизоров обнаружили опасный вирус: Google рассказала, как быть в безопасностиЧтобы вы случайно не купили что-то «не то»
Google отвечает на опасения по поводу наличия зараженных вредоносным ПО телевизионных приставок Android TV, продаваемых в Интернете, разъясняя разницу между «Android TV» и «Android TV OS» и предлагая рекомендации по обеспечению безопасности устройств.
В недавнем сообщении для сообщества Google признает, что некоторые устройства, продающиеся под названием «Android TV», на самом деле используют проект Android Open Source Project (AOSP), а не официальную Android TV OS от Google.
Такие устройства AOSP могут включать приложения Google и Play Store без соответствующего лицензирования Google. Чтобы помочь потребителям сделать осознанную покупку, Google рекомендует посетить официальный сайт Android TV, на котором представлены продукты от авторизованных партнеров.
Кроме того, Google обращает внимание на Play Protect - сертификацию в Play Store, которая подтверждает наличие на устройствах официальной лицензии Google.
Компания предоставляет подробные шаги на странице поддержки, чтобы помочь пользователям проверить подлинность своих устройств.