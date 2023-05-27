В приставках для телевизоров обнаружили опасный вирус: Google рассказала, как быть в безопасности

В недавнем сообщении для сообщества Google признает, что некоторые устройства, продающиеся под названием «Android TV», на самом деле используют проект Android Open Source Project (AOSP), а не официальную Android TV OS от Google.

Такие устройства AOSP могут включать приложения Google и Play Store без соответствующего лицензирования Google. Чтобы помочь потребителям сделать осознанную покупку, Google рекомендует посетить официальный сайт Android TV, на котором представлены продукты от авторизованных партнеров.

Кроме того, Google обращает внимание на Play Protect - сертификацию в Play Store, которая подтверждает наличие на устройствах официальной лицензии Google.

Компания предоставляет подробные шаги на странице поддержки, чтобы помочь пользователям проверить подлинность своих устройств.