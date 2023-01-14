В приставке Android TV нашли предустановленные производителем вирусы

Устройством, о котором идет речь, является приставка T95 Android TV с процессором AllWinner T616, широко доступная через Amazon, AliExpress и не только, сообщает эксперт. Неясно, было ли затронуто только это устройство, или же вирус есть во всех устройствах этой модели.

Специалист считает, что вредоносное ПО, установленное на устройстве, представляет собой “штамм”, похожий на "CopyCat", впервые обнаруженную в 2017 году, когда она заразила 14 млн Android-устройств и принесла своим создателям прибыль в размере более 1,5 млн долларов.

Вообще, если хотите избежать любых рисков, вы можете выбрать приставки от таких производителей, как Google, Apple, либо узнать у своего провайдера, продает ли он свои ТВ-приставки.