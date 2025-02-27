В QLED-телевизорах Hisense не нашли, собственно, квантовых точек

Иск был подан Робертом Мациосом, который купил 43-дюймовый телевизор Hisense QD5 в магазине Best Buy за 159,99 долларов в ноябре. Он утверждает, что был введен в заблуждение маркетингом, который обещал «QLED Quantum Dot Color» для улучшения цветов и качества изображения. В иске утверждается, что реклама Hisense на ее сайте и в розничных магазинах преувеличивала возможности телевизоров.

Ключевым вопросом в деле является определение «значимого» улучшения качества изображения. В иске говорится, что химические тесты могут показать, действительно ли использовались квантовые точки. Однако прямых доказательств в иске не приводится. Истец и его адвокаты требуют суда присяжных.