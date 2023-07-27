В России начали продавать кронштейны для телевизоров с пожизненной гарантией

Новая линейка креплений для телевизоров состоит из трех серий:

Basic включает в себя фиксированные и наклонные крепления, которые обеспечивают плотное прилегание телевизора к стене и удобную конструкцию для быстрой и простой установки.

Серия Motion предлагает наклонное и поворотное крепления, позволяющие настроить телевизор для наилучшего угла обзора и уменьшения бликов. Кроме того, в комплект поставки входит органайзер для кабелей. Угол наклона варьируется от +3° до -15°, а угол поворота - от +90° до -90°.

Slim представляет собой фиксированные крепления с ультратонким профилем, позволяющим отделять телевизор от стены всего на 17 мм. Несмотря на тонкий внешний вид, стальная конструкция достаточно прочная, чтобы удержать ваш телевизор. Входящий в комплект уровень гарантирует точность позиционирования, а порошковое покрытие защищает от царапин и ржавчины.

Крепления тестировались на различных поверхностях, таких как бетонные и деревянные стены, а также стены с деревянным каркасом. Крепления подвергались температурным испытаниям и испытаниям солеными водяными брызгами.

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