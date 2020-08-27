В России начались продажи 100-дюймового лазерного телевизора

Модель называется Hisense L5F 100”. Телевизор использует функцию отражения внешнего света, чтобы изображение оставалось ярким и детализированным при любых условиях освещения. В целом, изображение на лазерных телевизорах проецируется, а не направляется непосредственно в глаза зрителя. В модели используется синий лазерный источник света на базе технологии X-FUSION.

Телевизор поддерживает разрешение 4K Ultra HD и технологию High Dynamic Range (HDR). Также в модели применяется технология MEMC с откликом процессора на уровне микросекунд, которая делает быстрое движение объектов плавным и чётким.

В Hisense L5F 100” встроены динамики, которые обеспечивают 30 ватт звука кинематографического качества. Поддерживается технология Dolby ATMOS.

Телевизор можно будет в ближайшие время купить в DNS, «Технопарк» и в магазине Hisense на AliExpress.