В России начались продажи огромных 8K-телевизоров Sony по цене Porsche Cayenne III

Это HDR-телевизоры Sony BRAVIA серии ZG9. Они показывают изображение в разрешении 8K (7680×4320p) и поддерживают полную ковровую LED-подсветку. Работают на процессоре обработки изображения X1 Ultimate. Он реализует технологию 8K X-Reality PRO, повышающую качество любого контента до указанного разрешения. Телевизор имеет четыре фронтально-направленных динамика и пару сабвуферов на тыльной стороне.

Кроме того, в ZG9 используется технология X-Wide Angle, которая обеспечивает высокое качество картинки вне зависимости от угла обзора.

В России представлены два варианта телевизора — с диагональю экрана в 98 и в 85 дюймов. Первый стоит 5 999 990 рублей, а второй — 1 599 990 рублей. До марта 2020 года они будут продаваться в фирменном онлайн-магазине Sony Store Online, а также в магазинах «М.Видео» и в фирменных магазинах Sony Centre.