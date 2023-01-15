В России подорожали телевизоры. Что будет с ценами в 2023 году?

В «Ситилинке» сообщили, что средняя цена телевизора за прошлый год выросла на 13%. При этом в сегменте базовых моделей (с экраном 32 дюйма) цены к концу года всё же упали, а вот в премиальном сегменте подорожание не было компенсировано.

По оценке «Марвел Дистрибуция», средняя цена на телевизоры в 2022 году составила 29,3 тысячи рублей. Это на 8,2% больше, чем в 2021 году. С тем, что стоимость бюджетных моделей вернулась к норме, соглашаются в Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и в Merlion.

В «Марвел Дистрибуции» считают, что в первом полугодии средняя цена на телевизоры вырастет ещё примерно на 10%. Модели Samsung и LG будут дорожать из-за логистических проблем. В Merlion думают, что в 2023 году «нет причин для пиковых скачков цен по ситуации на сегодня». «Если не будет сюрпризов, то ожидать роста цен не стоит», — подытожили там.