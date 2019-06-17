В России представлены «умные» телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S

На внутреннем рынке эти телевизоры Xiaomi запустила уже давно. Модель Mi TV 4A является одной из самых продаваемых в Китае и Индии. Разрешение экрана телевизора составляет 1366 х 768 пикселей, частота обновления — 60 Гц, угол обзора широкий — 178°. Работает устройство на однокристальной системе с четырьмя ядрами Cortex-A53 и графическом процессоре GPU Mali-450 MP3. Имеет 1 ГБ оперативной и 4 ГБ флэш-памяти. Телевизор оснащён двумя стереодинамиками, имеет разъёмы HDMI, RCA, выход S/PDIF, порт USB.
Ещё две модели Mi TV 4S c 43 и 55 дюймами экрана имеют 4K разрешение (3840 x 2160 пикселей), такой же угол обзора и частоту обновления. Аппаратная основа у телевизоров та же самая. Только памяти у них 2 ГБ оперативной и 8 ГБ внутренней. Поддерживают управление голосом. Телевизоры заключены в цельнометаллический корпус.
На телевизорах доступен контент от компаний Okko, Kinopoisk, Megogo, Rutube, СТС, Amediateka и других. Его можно будет смотреть бесплатно первые 6 месяцев после покупки. Программное обеспечение телевизоров создаёт персонализированные рекомендации. Чем больше человек смотрит, тем лучше искусственный интеллект подбирает контент. Работают телевизоры на операционной системе Android TV.
Стоимость «умных» устройств составит 11 999 рублей за Mi TV 4A, 22 999 рублей за Mi TV 4S c 43 дюймами и 33 999 — за модель с 55 дюймами. Продажи начнутся 25 июня.
UPD: Xiaomi объявила скидки для первых покупателей телевизоров. 55-дюймовый Mi TV 4S можно купить за 29 999 рублей, 43-дюймовый — за 19 999 рублей, а Mi TV 4A — за 9999 рублей. Кроме того, компания анонсировала специальную акцию, по которой можно приобрести смартфон Mi 9 и телевизор Mi TV 4A вместе за 42 990 рублей. Комплект Mi 9 SE + Mi TV 4A обойдётся в 34 990 рублей.