В России представлены «умные» телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S

На телевизорах доступен контент от компаний Okko, Kinopoisk, Megogo, Rutube, СТС, Amediateka и других. Его можно будет смотреть бесплатно первые 6 месяцев после покупки. Программное обеспечение телевизоров создаёт персонализированные рекомендации. Чем больше человек смотрит, тем лучше искусственный интеллект подбирает контент. Работают телевизоры на операционной системе Android TV.

Стоимость «умных» устройств составит 11 999 рублей за Mi TV 4A, 22 999 рублей за Mi TV 4S c 43 дюймами и 33 999 — за модель с 55 дюймами. Продажи начнутся 25 июня.