Телевизоры
Сегодня в 12:27
В России составили рейтинг лучших телевизоров
По версии Роскачества
Организация Роскачество представила обновлённый рейтинг лучших телевизоров на российском рынке. В лидерах оказались устройства одной марки.
Весной 2021 года Роскачество добавила в рейтинг 21 модель. Рейтинг новинок возглавил OLED-телевизор от LG с диагональю 55 дюймов. Специалисты похвалили у него качество изображения. В итоге в топ-5 новых моделей попали четыре устройства LG и одно — Philips.
Роскачество
Роскачество также провело опрос пользователей, чтобы узнать, для чего они используют телевизор. 46,9% респондентов рассказали, что смотрят на телевизоре кино, а 43,2% — общественное телевидение. Также исследование показало, что телевизоры с типом матрицы OLED превосходят LCD-модели.
Помимо этого, Роскачество составило рейтинг моделей стоимостью до 50 тысяч рублей.
Роскачество