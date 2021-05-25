В России составили рейтинг лучших телевизоров

Роскачество также провело опрос пользователей, чтобы узнать, для чего они используют телевизор. 46,9% респондентов рассказали, что смотрят на телевизоре кино, а 43,2% — общественное телевидение. Также исследование показало, что телевизоры с типом матрицы OLED превосходят LCD-модели.

Помимо этого, Роскачество составило рейтинг моделей стоимостью до 50 тысяч рублей.