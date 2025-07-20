В России создали удобный для дальтоников телевизор

В мире живёт более 300 миллионов человек с дальтонизмом. Ранее разработанные технологии помогали лишь частично и часто искажали цвета — как для дальтоников, так и для зрячих людей.

Новый метод работает иначе: он не меняет цвета, а усиливает контраст важных деталей, которые плохо видны для дальтоников. При этом цвета на экране остаются естественными для всех зрителей.