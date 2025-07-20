В России создали удобный для дальтоников телевизор

Опубликовано 20 июля 2025, 02:211 мин.
В России создали удобный для дальтоников телевизорИ людей с обычным зрением
Российские учёные из компании Smart Engines и институтов РАН разработали новый способ обработки изображений, который делает просмотр телевизора комфортным как для дальтоников, так и для людей с нормальным зрением.
© Dmitry Sidorchuk et al. / Journal of Imaging (2025)
В мире живёт более 300 миллионов человек с дальтонизмом. Ранее разработанные технологии помогали лишь частично и часто искажали цвета — как для дальтоников, так и для зрячих людей.
Новый метод работает иначе: он не меняет цвета, а усиливает контраст важных деталей, которые плохо видны для дальтоников. При этом цвета на экране остаются естественными для всех зрителей.
Технологию протестировали с участием людей с нарушениями цветового восприятия и без. Большинство участников — 90% дальтоников и 95% людей с нормальным зрением — сказали, что изображение стало более понятным и приятным.