В России вышли самые доступные модели умных телевизоров на системе от Сбера

Система от Сбера позволяет управлять телевизором голосом благодаря семейству виртуальных ассистентов Салют, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, видео на видеохостингах и телеканалы, слушать музыку и играть в игры, в том числе через сервис облачного гейминга SberPlay, а также контролировать работу умного дома

В линейке есть телевизоры TV Prestigio TOP с диагоналями 40, 43, 50 и 65 дюймов. Устройства поддерживают Bluetooth и Wi-Fi. Телевизоры оснащены матрицами класса А с поддержкой разрешения Ultra HD (4K) / Full HD.

Телевизоры Prestigio будут доступны для покупки уже в конце январе 2022. Цены на модели начинаются с 23 490 рублей и заканчиваются на отметке 59 690 рублей.