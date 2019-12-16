В Россию привезут вьетнамские «умные» телевизоры

Среди новых моделей есть представители двух линеек — KD и KE, которые оснащены двумя типами подсветки: Direct LED и Edge LED соответственно. Минимальный размер диагонали телевизоров составляет 43 дюйма, максимальный — 55 дюймов. Разрешение у всех равно 4K, есть поддержка HDR10. Частота обновления экрана составляет 60 Гц. Как сказано в пресс-релизе компании, это позволяет комфортно использовать телевизоры не только для просмотра контента, но и для игр.

Устройства имеют встроенные динамики от 16 Вт до 20 Вт. Передавать контент на телевизоры со смартфона можно с помощью Chromecast и Airplay. Каждая модель оснащена голосовым помощником Google Assistant.

Точные сроки старта продаж устройств и их цены для российского рынка станут известны чуть позже.