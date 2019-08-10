В телевизорах Xiaomi появятся видеозвонки

Новую опцию демонстрирует Ли Сяошуан (Li Xiaoshuang). Сообщается, что телевизоры китайского производителя смогут совершать звонки, подключаясь непосредственно друг к другу (скорее всего, изображение будет записываться через встроенную камеру). Также звонки можно совершать опосредованно, с помощью смартфонов.

Когда эта опция появится в коммерческих устройствах, пока неизвестно. Однако можно предположить, что это случится уже скоро, раз Xiaomi проводит внутренние тестирования.

Напомним, недавно стало известно, что Xiaomi является лидером по продажа телевизоров на китайском рынке.