В Украину приедут европейские и китайские телевизоры Samsung на замену российским

Начиная с этого месяца, все новые модели телевизоров Samsung будут поставляться в Украину из Словакии, Венгрии, Китая и Вьетнама. Ранее страна закупала технику, собранную на заводе Samsung Electronics в Калужской области России.

Сама южнокорейская компания отметила, что качество сборки не различается на разных заводах. А выбор страны основывается на логистических характеристиках и показателях себестоимости. Кроме того, Samsung прислушивается к пожеланиям локальных потребителей.

«Хотя качество продукции Samsung одинаково высоко независимо от места ее изготовления, мы нашли способ реализовать пожелания украинских пользователей по странам поставок телевизоров...», — пояснил представитель компании в Украине.

Также, по его словам, решение позволило снизить стоимость новых моделей телевизоров на 7%.