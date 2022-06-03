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Видео: экран 70"-телевизора Xiaomi отвалился от основания сам по себе

Такое вы вряд ли видели

На днях китайский пользователь рассказал, что у его телевизора Xiaomi отсоединилась сама по себе ЖК-панель. Компания ответила на жалобу.