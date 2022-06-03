Видео: экран 70"-телевизора Xiaomi отвалился от основания сам по себе

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Видео: экран 70"-телевизора Xiaomi отвалился от основания сам по себеТакое вы вряд ли видели
На днях китайский пользователь рассказал, что у его телевизора Xiaomi отсоединилась сама по себе ЖК-панель. Компания ответила на жалобу.
Как мы видим на фотографиях, ЖК-панель смарт-телевизора полностью оторвалась от рамы и упала. Очевидно, из-за этого разрушилась часть панели, а само устройство больше использовать нельзя.
Пользователь утверждает, что ЖК-панель телевизора Xiaomi упала сама по себе, без каких-либо нажатий или неаккуратного обращения. Камера видеонаблюдения в помещении зафиксировала этот инцидент. По ролику видно, что панель смарт-тв отваливается без всяких внешних факторов.
Xiaomi подтвердила, что у ограниченного количества устройств Xiaomi TV EA70 может возникнуть такая проблема. Это касается партий, изготовленных в период с 14 февраля по 20 марта. Похоже, проблема в типе используемого клея.