Владельцы телевизоров Samsung смогут играть в Xbox-игры без самой консоли

При этом им для этого не понадобится отдельное устройство

Как сообщает VentureBeat, в ближайшие 12 месяцев Microsoft планирует выпустить устройство для потокового облачного гейминга Xbox, оно позволит вам получить доступ к услугам кино и телевидения в дополнение к библиотеке игр через подписку Xbox Game Pass Ultimate.