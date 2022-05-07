Владельцы телевизоров Samsung смогут играть в Xbox-игры без самой консоли

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Владельцы телевизоров Samsung смогут играть в Xbox-игры без самой консолиПри этом им для этого не понадобится отдельное устройство
Как сообщает VentureBeat, в ближайшие 12 месяцев Microsoft планирует выпустить устройство для потокового облачного гейминга Xbox, оно позволит вам получить доступ к услугам кино и телевидения в дополнение к библиотеке игр через подписку Xbox Game Pass Ultimate.
Помимо этого, как заявило издание, Microsoft работает с Samsung над приложением Xbox для телевизоров компании. Учитывая, что некоторые из моделей телевизоров Samsung поддерживают такие сервисы потоковой передачи игр, как Google Stadia и NVIDIA GeForce Now, было бы странно не увидеть на них и приложение Xbox Cloud Gaming.
Ожидается, что и приложение для телевизора, и потоковое устройство появятся в течение следующих 12 месяцев. Они являются частью стратегии Xbox Everywhere от Microsoft.
Источник:VentureBeat
Автор:Максим МногословныйТеги:
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