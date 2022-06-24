Вслед за смартфонами: Samsung сократила производство телевизоров и бытовой техники по всему миру

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Вслед за смартфонами: Samsung сократила производство телевизоров и бытовой техники по всему мируСпрос снизился
Глобальный экономический спад привёл к снижению спроса на продукцию в большинстве отраслей. Таким компаниям, как Samsung, приходится адаптироваться. Ранее уже появились сообщения о том, что компания значительно сокращает производство смартфонов. Теперь дошла очередь и до телевизоров и бытовой техники.
Сообщается, что Samsung приходится вносить коррективы из-за снижения потребительского спроса. Неопределённость из-за российско-украинского конфликта также оказывает сильное влияние.
Исследование рынка показало, что оборачиваемость запасов (мера того, сколько раз товарные запасы были проданы или использованы в течение периода времени, например года) Samsung во втором квартале этого года в среднем занимала 94 дня. Это примерно на две недели больше, чем в прошлом году.
Аналогичная тенденция наблюдается и в смартфонном бизнесе Samsung. Ранее также сообщалось, что 50 миллионов непроданных смартфонов компании застряли на складах дистрибьюторов.