Выпущен первый в мире 75-дюймовый телевизор с рекордными характеристиками 8K 265 Гц

В прошлом году компания представила своё первое поколение технологии 1G1D с разрешением 8K. Теперь же технология получила развитие.

Новое поколение использует технологии H-HVA, 4Mask и HCC. Это позволяет достичь всех вышеуказанных характеристик. Как правило, 8K-телевизоры сейчас поставляются с частотой обновления 120 Гц. Поэтому показатель в 265 Гц — большое достижение. Это самый высокий результат в индустрии.

Помимо этого, TCL анонсировала первый в мире 85-дюймовый 8K дисплей частотой обновления 120 Гц. Его энергопотребление на 30% ниже, чем у аналогичных продуктов с похожими характеристиками.