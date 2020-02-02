Выпущено первое обновление фирменной операционной системы Huawei

Китайская компания позиционирует HarmonyOS как систему для широкого спектра устройств. Первыми её получили «умные» телевизоры Honor Vision и Honor Vision Pro. Они имеют экран диагональю 55 дюймов и разрешением 4К, работают на собственном чипе Huawei — Honghu 818 и оснащены выдвижной камерой для видеозвонков. Эти телевизоры, по задумке компании, должны стать хабом для устройств «умного» дома.

Обновление системы принесло Honor Vision много различных опций. Добавили возможность менять обои на экране, функцию «фоторамки», удаление фотографий целыми альбомами. Кроме того, изменились интерфейс, настройки и различные приложения.

Напомним, пока телевизоры доступны только в Китае.