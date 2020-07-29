Выпущены телевизоры специально для новой PlayStation 5

Особенность таких телевизоров в низкой задержкой отклика и поддержке 4K разрешения на частоте обновления до 120 Гц. Впрочем, в линейку войдут и 8K-модели.

Кроме того, в телевизорах Ready for PlayStation®5 будет специальный игровой режим BRAVIA Game Mode. Звук, как утверждается, будет исходить прямо из экрана. Также предусмотрена имитация звуков окружающей среды S-Force Front Surround. Ещё одна небольшая, но удобная опция — при подключении к телевизору PlayStation 5 будет определяться автоматически, а экран перейдёт в игровой режим.

Первые модели с указанной маркировкой — XH90 4K HDR Full Array LED и ZH8 8K HDR Full Array LED.