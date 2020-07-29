Телевизоры
Сегодня 20:21
Выпущены телевизоры специально для новой PlayStation 5
Они имеют специальную маркировку
Sony выпустила телевизоры специально для новой PlayStation 5. Она также запустила маркировку Ready for PlayStation®5 («Готов к PlayStation®5»), которой будут помечать устройства, совместимые со всеми возможностями консоли следующего поколения.
Особенность таких телевизоров в низкой задержкой отклика и поддержке 4K разрешения на частоте обновления до 120 Гц. Впрочем, в линейку войдут и 8K-модели.
Кроме того, в телевизорах Ready for PlayStation®5 будет специальный игровой режим BRAVIA Game Mode. Звук, как утверждается, будет исходить прямо из экрана. Также предусмотрена имитация звуков окружающей среды S-Force Front Surround. Ещё одна небольшая, но удобная опция — при подключении к телевизору PlayStation 5 будет определяться автоматически, а экран перейдёт в игровой режим.
Первые модели с указанной маркировкой — XH90 4K HDR Full Array LED и ZH8 8K HDR Full Array LED.