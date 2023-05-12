XGIMI представила 100-дюймовый телевизор-проектор за тысячу долларов

В этом интеллектуальном проекционном телевизоре используется технология Dual Light, обеспечивающая высокое качество просмотра днем и ночью. Благодаря сочетанию лазерных и светодиодных источников света, телевизор MIRA обеспечивает яркие цвета и впечатляющую яркость, сохраняя при этом комфортный спектр для длительного просмотра.

Для улучшения качества звука XGIMI в сотрудничестве с Harman/Kardon разработала 2.1-канальную аудиосистему с фронтальными динамиками, обеспечивающими улучшенную направленность звука.

Предварительные заказы на XGIMI MIRA TV уже доступны на официальном сайте компании, а продажи начнутся 30 мая.