XGIMI представила 100-дюймовый телевизор-проектор за тысячу долларов

XGIMI представила 100-дюймовый телевизор-проектор за тысячу долларовС технологией Dual Light
Гонка за более крупными и доступными телевизорами продолжается, и компания XGIMI вступила в соревнование со своим последним предложением. Компания представила 100-дюймовый проектор-телевизор MIRA, который предлагается по привлекательной цене 6999 юаней ($1000).
В этом интеллектуальном проекционном телевизоре используется технология Dual Light, обеспечивающая высокое качество просмотра днем и ночью. Благодаря сочетанию лазерных и светодиодных источников света, телевизор MIRA обеспечивает яркие цвета и впечатляющую яркость, сохраняя при этом комфортный спектр для длительного просмотра.
Для улучшения качества звука XGIMI в сотрудничестве с Harman/Kardon разработала 2.1-канальную аудиосистему с фронтальными динамиками, обеспечивающими улучшенную направленность звука.
Предварительные заказы на XGIMI MIRA TV уже доступны на официальном сайте компании, а продажи начнутся 30 мая.