Xiaomi начала продажи в России телевизора с квантовыми точками

Как следует из пресс-релиза компании, применение квантовых точек позволяет значительно расширить цветовую гамму и улучшить качество изображения, делая его ярче и реалистичнее.

Также Mi TV Q1 75’’ поддерживает технологии Dolby Vision и HDR10+. Благодаря этому телевизор обрабатывает и оптимизирует качество изображения кадр за кадром, чётко отображая все яркие и тёмные детали.

Ещё у модели есть качественные стереодинамики с поддержкой Dolby Audio. Телевизор работает на операционной системой Android TV 10. Пользователь может смотреть более 700 000 фильмов и передач, а также загрузить более 5000 приложений.

Mi TV Q1 75’’ оценивается в 149 990 рублей, но с 16 по 29 августа его можно купить по специальной цене за 99 990 рублей. Также покупатели телевизора получат в подарок полугодовую подписку на онлайн-кинотеатр IVI.