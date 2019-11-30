Xiaomi обрушила цены на 43-дюймовые телевизоры

На старте продаж устройство стоило примерно $213 (около 13,5 тысячи рублей). Теперь же его цена стала меньше на $71 и составила $142 (почти 9 тысяч рублей).

Предложение начнёт действовать с завтрашнего дня. Напомним, Xiaomi Mi TV 4X имеет большой экран разрешением 1920 x 1080 пикселей, частотой обновления дисплея 50 Гц и углами обзора 178 градусов. Телевизор оснащён 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, мощность звука у него составляет 16 Вт (2 динамика по 8 Вт). Есть порты USB и HDMI. Управлять устройством можно с помощью голосовых команд.