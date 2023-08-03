Xiaomi похвалилась продажами телевизоров и анонсировала новый

По-настоящему гигантский

По сообщению IT Home, телевизоры Xiaomi достигли впечатляющего рубежа, став самыми продаваемыми в Китае по итогам первого полугодия 2023 года. Кроме того, Xiaomi объявила, что в скором времени выпустит по-настоящему гигантский телевизор, и завтра расскажет подробнее.