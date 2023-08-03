Телевизоры
12:31, 03 августа 2023
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Xiaomi похвалилась продажами телевизоров и анонсировала новый

По-настоящему гигантский

По сообщению IT Home, телевизоры Xiaomi достигли впечатляющего рубежа, став самыми продаваемыми в Китае по итогам первого полугодия 2023 года. Кроме того, Xiaomi объявила, что в скором времени выпустит по-настоящему гигантский телевизор, и завтра расскажет подробнее.

Согласно последним данным исследования, общий объем поставок телевизоров в Китае в первой половине 2023 года достиг 17,1 млн единиц. Компания Xiaomi, включая ее бренд Redmi, заняла первое место, отгрузив почти 4 млн устройств и сохранив свое лидерство на рынке.

Xiaomi похвалилась продажами телевизоров и анонсировала новый
© Xiaomi

Вслед за Xiaomi в рейтинге расположились следующие компании: Hisense (включая Vidda), TCL (включая Thunderbird и Lehua) и Skyworth (включая Kukai) заняли 2-4-е места соответственно.

Свой успех компания Xiaomi объясняет разнообразием модельного ряда телевизоров. Делая акцент на стоимости, качестве и характеристиках экрана, компания Xiaomi стремиться сохранить свое лидерство.

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