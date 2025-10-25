Xiaomi представила 98-дюймовый 4К-телевизор с частотой до 288 Гц

Телевизор имеет безрамочный дизайн и поддерживает HDR10+, Dolby Vision, а также яркость до 5700 нит. Есть 880 зон локального затемнения. Кроме того, устройство оснащено технологией защиты зрения Qingshan, специальным режимом для фильмов и системой Visual Engine Pro, снижающей блики.

За звук отвечает система Harman Kardon 2.1.2. Внутри установлен четырёхъядерный процессор, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Телевизор работает на Google TV, поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и имеет три порта HDMI 2.1.

Новый Xiaomi TV S Pro Mini LED 98" уже доступен для предзаказа по цене 7 599 юаней (около 1 066 долларов).