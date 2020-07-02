Xiaomi представила свой первый 65-дюймовый OLED-телевизор
Представлена новинка в рамках новой линейки Mi TV Master Series, при этом пока что имеется модель лишь с 65-дюймовым экраном. Отличительной особенностью телевизора можно считать его безрамочность - экран занимает 98,8% передней площади устройства. При этом кадровая частота новинки составляет 120 Гц, что является еще одним преимуществом на фоне линейки IPS-телевизоров компании.
В основу первого представителя Mi TV Master Series лег процессор MediaTek MT9652 c четырехъядерным CPU Cortex-A73 частотой до 1,4 ГГц и четырехъядерным GPU Mali-G52. Из портов телевизор имеет два USB-порта, три HDMI, а также RJ-45 и S/PDIF.
В Китае телевизор начнет продаваться уже завтра по цене 1 840 долларов, что, будем честны, достаточно невысокая цена за OLED-телевизор с подобными диагональю и характеристиками.