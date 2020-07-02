Xiaomi представила свой первый 65-дюймовый OLED-телевизор

Представлена новинка в рамках новой линейки Mi TV Master Series, при этом пока что имеется модель лишь с 65-дюймовым экраном. Отличительной особенностью телевизора можно считать его безрамочность - экран занимает 98,8% передней площади устройства. При этом кадровая частота новинки составляет 120 Гц, что является еще одним преимуществом на фоне линейки IPS-телевизоров компании.