Xiaomi привезла в Россию новые QLED 4К-телевизоры

В серии Xiaomi TV Q2 есть три модели: с диагональю экрана 50, 55 и 65 дюймов. Они работают на базе операционной системы Android TV и имеют рекомендательную систему PatchWall.

Телевизоры Xiaomi TV Q2 оснащены панелями QLED с разрешением 4К (3840 × 2160 пикселей) с кадровой частотой 60 Гц. Звук обеспечивается двумя динамиками мощностью 30 Вт.

Цены на новинки составляют 39 990 рублей за 50-дюймовую модель, 49 990 рублей за 55-дюймовую модель и 64 990 рублей за 65-дюймовую модель.