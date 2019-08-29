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Телевизоры
Сегодня 12:11

Xiaomi Redmi выпустила свой первый телевизор

Redmi TV
На сегодняшней презентации, ключевыми новинками которой стали смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, Xiaomi также представила под брендом Redmi телевизор с 70-дюймовым экраном.

Называется он Redmi TV (или если дословно переводить с китайского — Redmi Red Rice TV). Как мы уже упомянули, диагональ экрана устройства равна 70 дюймам, разрешение — 4K. В телевизоре есть три разъёма HDMI, два USB-порта, также он поддерживает Wi-Fi. Может легко подключаться к другим «умным» устройствам Xiaomi.

Для «получения максимальных впечатлений» представитель Redmi во время презентации посоветовал смотреть Redmi TV с расстояния от 1,9 до 2,8 метра.

Стоить телевизор будет 3799 юаней (или около $532). В продажу он поступит 10 сентября.

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