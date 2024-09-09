Xiaomi выпустила 85-дюймовый телевизор с собственной ОС, 4K и 120 Гц

85-дюймовый телевизор Redmi Max оснащен дисплеем с разрешением 4K (3840×2160) и поддерживает частоту обновления 120 Гц в игровом режиме. Он также включает HDR и «динамическую компенсацию» MEMC с частотой 60 Гц. Телевизор имеет рейтинг ΔE≈2 и поддерживает более миллиарда цветов.

Телевизор работает на четырехъядерном процессоре, оснащен 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ, поддерживает Wi-Fi 6. Работает устройство под управлением Xiaomi HyperOS и оснащен умным помощником Xiao Ai, позволяющим управлять воспроизведением мультимедиа и «умным домом» с помощью голоса. Телевизор имеет множество вариантов подключения, включая HDMI, USB, Ethernet и Bluetooth 5.2.