Xiaomi выпустила HDMI-кабель для видео сверхвысокого разрешения

Пока кабель доступен только в Китае по цене 99 юаней (около 900 рублей). Xiaomi 8K HDMI 2.1 поддерживает переменную частоту обновления, быстрое переключение мультимедиа, быструю передачу кадров и автоматический режим с малой задержкой. Его общая пропускная способность составляет 48 Гбит/с.

Xiaomi утверждает, что кабель обеспечивает отличные аудиовизуальные впечатления. Его можно использовать с игровыми консолями, мониторами, проекторами, HD-телевизорами и др. То есть в целом кабель универсален. Он также имеет международный сертификат HDMI Association.